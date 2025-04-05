موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريقا إيه سي ميلان وفيورنتينا لخوض مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

يدخل الفريقان المباراة بطموحات متقاربة، حيث يسعى كل منهما للفوز والتقدم في جدول الترتيب من أجل تعزيز فرصه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

ميلان يدخل المباراة بعد هزيمة مؤلمة أمام نابولي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، ما جعله يبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. بينما تمكن فيورنتينا من تحقيق فوز ثمين على أتلانتا بهدف دون رد، مما رفع معنويات الفريق في ظل المنافسة الشرسة على المراكز العليا.

ويحتل فيورنتينا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بينما يأتي ميلان في المركز التاسع برصيد 47 نقطة، ما يجعل اللقاء ذا طابع تنافسي شديد. ويعتبر اللقاء حاسمًا لميلان في مشواره هذا الموسم، إذ يمثل فرصة حقيقية لمواصلة سعيه نحو مقعد أوروبي في ظل تعقيد فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد اتساع الفارق بينه وبين بولونيا صاحب المركز الرابع إلى 9 نقاط.

ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الفوز في هذه المباراة سيمنح ميلان دفعة معنوية كبيرة، إذ سيرتفع رصيده إلى 50 نقطة ويبقي آماله قائمة في المنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة ميلان وفيورنتينا اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة. سيتم نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية، بما في ذلك قناة AD SPORTS Premium 1، Sky Sport Calcio 1، Sky Sport Uno Italia، Match Football 1، وDigi Sport 3 HD Romania.

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية هذه المواجهة المهمة التي ستحدد بشكل كبير فرص الفريقين في المنافسة على المراكز الأوروبية هذا الموسم.