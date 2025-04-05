إصابة 15 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم مروع في الفيوم

أصيب 15 شخصًا في تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بطريق يوسف الصديق قارون السياحي، بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة ربع نقل بعامود إنارة، بطريق يوسف الصديق قارون السياحي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال، بعمود إنارة، وذلك بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فاصطدمت بعمود الإنارة، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا، معظمهم حالتهم حرجة، وتم الدفع بـ9 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.