موعد مباراة إنتر ميلان ضد بارما اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق إنتر ميلان لخوض مباراة هامة في الدوري الإيطالي لموسم 2024-2025، حيث يلتقي مع فريق بارما في إطار الجولة الـ31 من البطولة.

ويطمح الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري إلى تحقيق فوز جديد من أجل الحفاظ على مكانته في صدارة الكالتشيو.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على أودينيزي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ30، وبهذا الانتصار عزز الفريق موقعه في القمة برصيد 67 نقطة، بعد أن خاض 30 مباراة فاز في 20 منها، وتعادل في 7، وتعرض لـ3 هزائم. ويواصل الفريق تحت قيادة مدربه سعيه لتحقيق اللقب هذا الموسم، وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

من ناحية أخرى، يدخل فريق بارما المباراة وهو في وضع صعب، حيث يحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة فقط من 30 مباراة، وفاز بارما في 5 مباريات فقط، وتعادل في 11، وتعرض للهزيمة في 14 مباراة، ويأمل الفريق في الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين موقفه في صراع البقاء في الدوري الإيطالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين إنتر ميلان وبارما يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025 على ملعب "إنيو تارديني" وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت أبوظبي، و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و6 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة، فتتولى قناة "AD Sports Premium 1" بث المباراة مباشرة عبر شاشاتها، ليتمكن عشاق الكالتشيو من متابعة المباراة المثيرة التي تجمع بين متصدر الدوري وفريق يعاني في ذيل الترتيب.

ويأمل إنتر ميلان في مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة، بينما يسعى بارما لتحقيق مفاجأة مهمة للحفاظ على بقائه في الدوري الإيطالي.