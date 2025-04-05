بعد غياب 3 أشهر.. طاهر محمد طاهر في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسافر إلى موريتانيا لخوض مواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني مساء الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز ذهابًا على ستاد القاهرة بهدف نظيف أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة عودة طاهر محمد طاهر بعد غياب استمر أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة في الركبة أمام باتشوكا.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم الدبيس، مصطفى العش، أشرف داري، يحيي عطية الله.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أحمد رضا، محمد عبد الله، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبو علي، جراديشار.