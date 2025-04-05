استشهاد أب فلسطيني ونجله في استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بدير البلح وسط غزة

استشهد أب فلسطيني ونجله، اليوم السبت، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين عند مدخل مستشفى شهداء الأقصى بديرالبلح، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، ونجله.

وكانت مصادر طبية أفادت بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50 ألفا و669 شهيدا فلسطينيا، والإصابات إلى 115 ألفا و225 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت أن 15 فلسطينيا، استشهدوا إثر شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في وقفة ومسيرة إسنادية بمدينة رام الله، تنديدا بالعدوان المستمر على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان "المنارة" وسط رام الله، وجابت عددا من شوارع وسط المدينة، عبارات وهتافات منددة بمجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، ورفعوا أعلام فلسطين، ولافتات حملت شعارات ورسائل مطالبة بوقف العدوان.

وطالبوا كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع المحلي والدولي، باتخاذ خطوات مسؤولة وفورية، للضغط من أجل إنهاء العدوان، عن الشعب الفلسطيني.

