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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيفرتون يعطل أرسنال في سباق صدارة الدوري الإنجليزي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت المباراة التي جمعت بين إيفرتون وأرسنال في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 1-1 لكل منهما.

وفي الشوط الأول، افتتح لياندرو تروسارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج، ومع بداية الشوط الثاني، عاد إيفرتون ليعادل النتيجة في الدقيقة 49 بواسطة إليمان ندياي. 

صراع الصدارة 

على الرغم من المحاولات المتعددة من كلا الفريقين لتسجيل أهداف أخرى، إلا أن المباراة انتهت بالتعادل.

وبهذه النتيجة، يواصل أرسنال صراعه على المراكز المتقدمة في الدوري، بينما يبقى إيفرتون في موقعه الحالي.

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