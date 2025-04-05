شاهد| 24 سائحًا ألمانيًا يزورون واحات الوادي الجديد

استقبلت مدينة الخارجة، اليوم السبت، وفدًا سياحيًا ألمانيًا يضم 24 فردًا من مختلف التخصصات، وذلك ضمن رحلة سياحية لاستكشاف المعالم السياحية والأثرية في واحات الوادي الجديد، وتعد هذه الزيارة جزءًا من برنامج سياحي يستمر لمدة 14 يومًا في مصر، حيث بدأ الوفد رحلته من مدينة الأقصر.

وقال محمد محسن عبد المنعم، مرشد سياحي من أبناء الوادي الجديد، والمرافق للوفد، إن الوفد يضم مجموعة متنوعة من السياح بينهم أطباء وأثريون، وتقوده الطبيبة الألمانية "كريستين سيلباج" وزوجها، حيث يعودان لزيارة مصر مرات عدة، وجرى تنظيم برنامج سياحي متكامل للوفد يشمل زيارة مجموعة من المواقع الأثرية الهامة في الوادي الجديد.

وأشار محمد إلى أن الوفد سيزور المعابد الأثرية في منطقة دوش بمركز باريس، وكذلك معبد "هيبس" في مدينة الخارجة، بالإضافة إلى عدد من المناطق الأثرية الأخرى في مركز الخارجة وباريس، وتعد هذه المواقع من أبرز الأماكن التي تجذب السياح المهتمين بتاريخ مصر الفرعوني وحضارتها العريقة.

وتتضمن جولة الوفد العديد من الأنشطة الرياضية الممتعة مثل التزحلق على الرمال، والسير على الكثبان الرملية، وطلوع المرتفعات الجبلية لمتابعة مشاهد غروب الشمس، التي تكتسب سحرًا خاصًا وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة، كما جرى تنظيم نشاط سياحة التأمل، الذي أصبح من الأنشطة المفضلة لكثير من السياح في السنوات الأخيرة، حيث يوفر فرصة للاسترخاء وسط المناظر الطبيعية البكر.

وأضاف محمد أنه جارٍ تنظيم مزيد من الرحلات للوفد تشمل زيارة عدد من القرى الأثرية في مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، كما جرى تضمين جولات إلى المحميات الطبيعية الشهيرة في المحافظة مثل الصحراء البيضاء، بالإضافة إلى زيارة الآبار والعيون الكبريتية الساخنة التي تشتهر بها المحافظة، وذلك ضمن برامج السياحة العلاجية التي تحظى بشعبية متزايدة بين السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

من جهتها، أعربت الدكتورة كريستين سيلباج، قائدة الوفد، عن سعادتها البالغة بما شهدته في واحات الوادي الجديد، وقالت: "مصر وصحرائها أجمل بكثير مما كنا نتخيل. الصحراء هنا آمنة تمامًا على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام، ونحن نشعر بالأمان الكامل وسط هذه المناظر الطبيعية الساحرة".

وأضافت أن مشاهد غروب الشمس والجبال والصحراء جعلت الزيارة تجربة لا تُنسى.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتعزيز السياحة البيئية والعلاجية، من خلال جذب الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف جمال الصحراء المصرية والتعرف على التراث الثقافي العريق للمحافظة.

رابط الفيديوهات

https://drive.google.com/drive/folders/1uLIkXiRJm6FZaMnsA-scEI3B2h4Ee5tH?usp=sharing

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (1)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (2)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (3)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (4)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (5)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (6)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (7)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (8)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (9)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (10)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (11)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (12)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (13)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (14)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (15)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (16)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (17)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (18)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (19)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (20)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (21)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (22)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (23)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (24)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (25)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (26)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (27)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (28)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (29)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (30)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (31)

جانب من زيارة وفد الماني لواحات محافظة الوادي الجديد (32)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (1)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (2)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (3)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (4)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (5)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (6)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (7)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (8)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (9)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (10)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (11)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (12)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (13)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (14)

زيارة وفد الماني لواحات الوادي الجديد (15)