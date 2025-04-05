يتجه اهتمام عشاق كرة القدم، وخاصة جماهير نادي برشلونة العريق في سهرة كروية إسبانية مثيرة، نحو ملعب "مونتجويك"، حيث يستضيف الفريق الكتالوني نظيره ريال بيتيس في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتعد هذه المباراة محط أنظار الجميع، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أهدافهما في الموسم الحافل بالتحديات، ويأمل كل منهما في تعزيز مكانته في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة مساء اليوم السبت 5 أبريل 2025، على ملعب "مونتجويك"، حيث ستكون بداية اللقاء في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ستنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستكون المباراة على قناة beIN Sports HD 1

تشكيل برشلونة: من المتوقع أن يبدأ نادي برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

الدفاع: جيرارد مارتين، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري

الهجوم: رافينيا، فيرمين لوبيز، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة من أجل الاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري، في حين سيبحث ريال بيتيس عن مفاجأة كبيرة في ملعب "مونتجويك" لتحسين وضعه في الترتيب العام.