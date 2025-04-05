استمرار الحملات المكثفة لإزالة أوكار النباشين بحي ثاني وثالث في الإسماعيلية

تواصل المحافظة حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة النباشين المنتشرين بجوار صناديق القمامة، لما تسببه من إزعاج للأهالي وانتشار للمخلفات بنهر الطريق.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتشوّه المظهر الحضاري.

وشهدت أحياء ثانِ وثالث بمدينة الإسماعيلية اليوم السبت تنفيذ حملة موسعة، نظمتها وحدة تنظيم المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية المعنية وشرطة المسطحات والبيئة، وشملت الحملة المرور على عدد من المناطق الحيوية داخل الحيين، حيث تم إزالة أوكار النباشين من أمام نزل الشباب، وداخل غرفة محول الكهرباء، والإدارة التعليمية، ونادي الكهرباء، ونادي السكة الحديد، إلى جانب شوارع شبين الكوم، والشارع التجاري، وخلف الكنيسة بجوار نادي المنتزه، وخلف منطقة الملابس الجاهزة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، موضحة أن العمل مستمر بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمنع عودة النباشين إلى مواقعهم مجددًا.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير خمس محاضر تتعلق بمخالفات بيئية، بالإضافة إلى محضر آخر لمحل تجاري غير مطابق للاشتراطات، وأكدت أميمة أن الحملات المكثفة أسهمت بشكل ملحوظ في الحد من ظاهرة النباشين داخل المدينة، مشددة على أن الجهود ستتواصل لحين القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، حفاظًا على النظافة العامة وسلامة المواطنين.