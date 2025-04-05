موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستعد فريق باريس سان جيرمان للاحتفال بلقب جديد في الدوري الفرنسي عندما يستضيف أنجيه مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 4.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، بفارق 21 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، موناكو، مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية الموسم، وبتلك المعطيات، أصبح فوز الفريق اليوم مسألة وقت، حيث إن أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل تمنح الفريق اللقب رسميًا قبل سبع جولات من النهاية، خاصة وأنه لم يتعرض لأي هزيمة محليًا هذا الموسم.

كان فريق باريس سان جيرمان قد اقترب من التتويج باللقب في الجولة الماضية، ولكن فوز موناكو المتأخر على نيس أجل الحسم، رغم أن الوضع مازال شبه محسوم لصالح الفريق الباريسي، ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق رباعية محلية هذا الموسم، حيث نجح في التأهل إلى نهائي كأس فرنسا بعد فوزه الصعب على دونكيرك 4-2، رغم تأخره بهدفين مبكرًا.

أما فريق أنجيه، فيعاني من فترة صعبة للغاية، حيث تعرض لأربع هزائم متتالية في الدوري دون أن يسجل أي هدف، مما يضعه في موقف حرج ضمن صراع البقاء في الدوري، ويمتلك باريس سان جيرمان سجلًا مذهلًا أمام أنجيه، حيث حقق 15 انتصارًا متتاليًا ضده، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق على آخر في تاريخ الدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب لويس إنريكي راحة لعدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، بينما يستعيد الفريق خدمات سيني مايولو بعد الإيقاف، أما أنجيه، فيستعيد لاعب الوسط هيماد عبدلي بعد الإيقاف، لكنه يعاني من غيابات مؤثرة في خط الدفاع، مما يزيد من صعوبة مهمته أمام الفريق المتصدر.

التشكيل المتوقع:

باريس سان جيرمان: سافونوف؛ زائير إيمري، لوكاس بيرالدو، باتشو، هيرنانديز؛ جواو نيفيس، فابيان رويز، دويه؛ مباي، جونكالو راموس، كفاراتسخيليا.

أنجيه: فوفانا؛ أركوس، بامبا، ليفورت، حنين؛ أليفيناه، أهولو، بيلكيبلة، عبدلي، الملالي؛ ليبول.