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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى موريتانيا

بعثة النادي الأهلي
بعثة النادي الأهلي
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وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى موريتانيا، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي بهدف في انتظار حسم التأهل إلى نصف النهائي خلال مباراة الإياب التي تقام في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

المران الأخير للأهلي في القاهرة

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير صباح اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة المسافرة إلى موريتانيا عقب نهاية التدريب وبعدها تتوجه البعثة إلى مطار القاهرة للسفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي حصتين تدريبتين يومي الأحد والإثنين في موريتانيا استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني. 

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