الليلة.. عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي بالشيخ زايد

يقام عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي، اليوم السبت، وذلك عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وينتظر حضور الكثير من أبناء الوسط الفني ونجوم الفن والإعلام، لتقديم واجب العزاء للفنان نضال الشافعي في وفاة زوجته.

وتوفت زوجة الفنان نضال الشافعي خلال الساعات القليلة الماضية، وشارك الجمهور والمتابعين وزملائه من الوسط الفني، وحضر مراسم الدفن الكثير من نجوم الفن.

من جانبه طالب الفنان نضال الشافعي الجمهور، بالدعاء لزوجته في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وجاء منشور الفنان نضال الشافعي "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، سيقام العزاء غدا السبت الموافق 5 من ابريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد اسالكم الدعاء لزوجتى بالرحمة والمغفرة".