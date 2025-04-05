موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم السبت إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث يحتضن ديربي جدة المرتقب بين الأهلي والاتحاد في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

تأتي المباراة في وقت حساس للفريقين، حيث يسعى الاتحاد لمواصلة تألقه في الدوري، بينما يسعى الأهلي لتحقيق فوز مهم يساعده في العودة للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، الهلال، بعد أن خاض 25 مباراة حقق خلالها 19 فوزًا و4 تعادلات و2 هزيمة.

ويسعى الاتحاد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي إلى تعزيز صدارته والفوز بالمباراة للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، ويعتمد الفريق على نجومه البارزين مثل كريم بنزيما الهداف الفرنسي، ونغولو كانتي الذي يساهم بشكل كبير في خط الوسط، بالإضافة إلى حسام حوار.

أما الأهلي فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليصل إلى النقطة 51 ويعادل بذلك رصيد صاحب المركز الرابع، القادسية.

ويركز الأهلي تحت قيادة مدربه على استعادة توازنه والمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية في الموسم المقبل، وتألق لاعبيه مثل عمر السومة، وجوانكا، ونجاحهم في تحسين الأداء الدفاعي والهجومي سيكون حاسمًا في تحقيق هذا الهدف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة SSC Sports HD1 بنقل المباراة مباشرة عبر شاشتها.

وتعتبر مباراة ديربي جدة من أبرز وأهم اللقاءات في الدوري السعودي، حيث يجمع بين اثنين من أكبر الأندية في المملكة.

وسيكون اللقاء مليئًا بالإثارة والتحدي، إذ يسعى كل فريق لتأكيد تفوقه في واحدة من أكثر المباريات انتظارًا في الدوري السعودي، مما يجعلها محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو تحقيق أهدافهم هذا الموسم.

ويمتلك دوري روشن العديد من الدربيات المهمة والتي تمتلك الشعبية الكبيرة فى السعودية والعالم العربي مع امتلاك هذه الأندية كبار نجوم العالم.