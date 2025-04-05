انتخاب أسقف جديد لأبراشية جامبيلا بإثيوبيا

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران جيرميا مايت، بفوزه اليوم في الانتخابات ليصبح مطران أبروشية جامبيلا بإثيوبيا التابعة لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة: نتقدم بخالص التهاني للمطران جرميا مايت، الذي سيتولى رعاية عدد كبير من الكنائس، إذ يقع العديد منها في المناطق شديدة الاحتياج، إذ تستمر أبروشية الكنيسة الأسقفية في جامبيلا في النمو، لا سيما بين المجتمعات التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية.

واستكمل: نصلي أن يستخدمه الله في امتداد وتوسع خدمة الكنيسة، ودعم المبادرات التي تساهم في نهضة المجتمعات المحلية، حيث دُعي الأسقف جرميا إلى خدمة شعب الله. وستكون قيادته هامة ومحورية في بناء الكنيسة في جامبيلا وضمان وصول رسالة الإنجيل إلى الجميع.

واختتم رئيس الأساقفة: ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن تقديرنا وشكرنا للمطران جرانت لو ماركاند ولجنة الانتخابات على خدمتهم الأمينة في الإشراف على عملية الانتخاب. إذ حافظوا على نزاهة العملية الانتخابية للحفاظ علي وحدة الكنيسة. “الذي يَدْعُوكُمْ هُوَ أَمِينٌ، الذي سَيَفْعَلُ أَيْضًا” (١ تسالونيكي ٥:٢٤).