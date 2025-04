قصر السينما يعرض 13 فيلمًا مجانيًا للجمهور في برنامجه خلال شهر أبريل

يقدم قصر السينما 13 فيلمًا سينمائيًا مجانيًا للجمهور ورواد القصر، بدءًا من بعد غد الإثنين 7 أبريل على مدار الشهر، ضمن أجندة وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حيث تتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، الأوروبية، الهندية، بالإضافة إلى عروض نادي الرواية والفيلم، ويصاحب بعض العروض ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم الدكتور نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والناقد عصام حلمي، وتبدأ جميع العروض في تمام الساعة الثامنة مساء بمقر القصر بجارن سيتي.

تفتتح العروض يوم 7 أبريل بعرض فيلم التحريك الشهير Cars، وهو يصنف كفيلم أنيميشن ومغامرات، وذلك ضمن نادي سينما التحريك، وفي اليوم التالي الثلاثاء 8 أبريل يعرض فيلم greyhound، ويصنف كفيلم حربي وتشويق، ضمن نادي السينما العالمية.

ويشهد يوم الأربعاء 9 أبريل عرض فيلم quo Vadis, Aida، ضمن نادي السينما الأوروبية وهو دراما إنسانية وسيرة ذاتية ذات طابع حربي، فيما يعرض في اليوم التالي الخميس 10 أبريل الفيلم الهندي Barfi، وذلك ضمن نادي السينما الهندية.

وتتواصل العروض يوم الإثنين 14 أبريل بعرض فيلم The Edge of Democracy، ضمن نادي السينما التسجيلية، يليه يوم الثلاثاء 15 أبريل عرض فيلم American Hustle وهو دراما مستوحاة من أحداث حقيقية.

ويعرض يوم الأربعاء 16 أبريل الفيلم الأوروبي Frantz، وهو درامي تاريخي رومانسي، ويوم الثلاثاء 22 أبريل عرض فيلم The Post، أما يوم الأربعاء 23 أبريل، فيشهد عرض الفيلم الأوروبي Cesare Deve Morire، بينما يعرض في اليوم التالي الخميس 24 أبريل الفيلم الهندي Wazir، ضمن نادي السينما الهندية.

ويوم الإثنين 28 أبريل يقدم نادي "بين الرواية والفيلم" الفيلم المصري خان الخليلي، وهو درامي اجتماعي مقتبس عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويليه يوم الثلاثاء 29 أبريل عرض فيلم The Trial of the Chicago 7، ويصنف كفيلم دراما سياسية مستوحاة من أحداث تاريخية.

ويختتم الشهر يوم الأربعاء 30 أبريل بعرض الفيلم الأوروبي Diplomacy، ضمن نادي السينما الأوروبية.

وينفذ البرنامج من خلال قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة الدكتورة منى شعير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وذلك في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية.