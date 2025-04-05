التصدي لبناء سور مخالف بدون ترخيص بمساحة 70 مترًا بالزقازيق

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية، وذلك بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالتنسيق مع أسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون من إزالة سور مقام علي مساحة 70 مترًا مربعًا بدون ترخيص، بناحية قرية كفر أبو حاكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل قوة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والإدارة الهندسية بالوحدة مدعومة بالمعدات والأدوات اللازمة، وتمت إزالة السور وإيقاف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية التالية:

055/2303693

055/2312540

055/2314004