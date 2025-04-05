بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد في مباراته ضد فالنسيا

أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم ضد فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

يدخل الفريق الملكي المباراة بتشكيلة قوية وطموح للفوز من أجل تعزيز مركزه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد:

حارس المرمى: لونين

الدفاع: فران غونزاليس، لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديغر، فران غارسيا

الوسط: مودريتش ، فال، براهيم

الهجوم: بيلينجهام، فيني جونيور، مبابي

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نهائي كأس إسبانيا، ويهدف الفريق لتحقيق الانتصار أمام فالنسيا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.