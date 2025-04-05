ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد في مباراته ضد فالنسيا

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي عن التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم ضد فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

 يدخل الفريق الملكي المباراة بتشكيلة قوية وطموح للفوز من أجل تعزيز مركزه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد:

حارس المرمى: لونين

الدفاع: فران غونزاليس، لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديغر، فران غارسيا

الوسط: مودريتش ، فال، براهيم

الهجوم: بيلينجهام، فيني جونيور، مبابي

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نهائي كأس إسبانيا، ويهدف الفريق لتحقيق الانتصار أمام فالنسيا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني انشيلوتي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني فريق ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني فالنسيا التشكيلة الأساسية