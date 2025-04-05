دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تطير إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي

غادرت بعثة فريق بيراميدز القاهرة في طريقها إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغادرت البعثة في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

قائمة بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي