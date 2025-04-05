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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع الألبان مجهولة المصدر بالشرقية

مواد خام غير صالحة
مواد خام غير صالحة
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شَنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي، مدير الإدارة وحسين مصطفى رئيس الرقابة التجارية ونيرمين سعيد المفتش بالإدارة، للمرور بدائرة بلبيس وأسفر المرور عن ضبط 3 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع وزيادة إدرار اللبن في الماشية بدون بيانات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 7149 جنح بلبيس.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الأنشطة التجارية الحملات التفتيشية الدعم لمستحقية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة تموينية