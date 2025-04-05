موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته عندما يستضيف فالنسيا مساء اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني للموسم 2024-2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة beIN Sports HD1، ويخوض فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نهائي كأس إسبانيا عقب تخطيه عقبة ريال سوسييداد في نصف النهائي، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل 4-4، ليتمكن من التقدم بفضل تسجيل هدف في الشوط الإضافي الثاني بعد تعادله في الوقت الأصلي، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، سعيًا لتحقيق اللقب الحادي والعشرين في سجل النادي.

وفي النهائي سيواجه ريال مدريد فريق برشلونة، الذي تخطى أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، في مباراة ستُقام في مدينة إشبيلية يوم 26 أبريل.

وفي مباراة اليوم ضد فالنسيا، يسعى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في ظل المنافسة الشرسة مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، بعد أن خاض 29 مباراة حقق خلالها 19 انتصارًا و6 تعادلات و4 هزائم، مسجلًا 62 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

على الجانب الآخر، يأتي فالنسيا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 12، مسجلًا 32 هدفًا واهتزت شباكه 46 مرة.

وتعد مباراة فالنسيا بمثابة التحضير الأخير لريال مدريد قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 8 أبريل، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 16 أبريل.

تاريخ المواجهات

وفي تاريخ مواجهات الفريقين، التقى ريال مدريد وفالنسيا في 212 مباراة سابقة، فاز خلالها الملكي في 111 مباراة مقابل 58 خسارة و43 تعادلًا، وسجل ريال مدريد 400 هدف في تاريخ مواجهاته ضد فالنسيا، بينما تلقت شباكه 269 هدفًا، ويُعد كريم بنزيما الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 16 هدفًا، وكانت مباراة الدور الأول هذا الموسم قد انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب "ميستايا".