الاستجابة لـ221 شكوى وطلبًا بالشرقية خلال شهر مارس الماضي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جهود إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لعدد 120 شكوى و101 طلب بإجمالي 221 شكوى وطلب خلال شهر مارس الماضى بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مارس الماضي تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.