استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 أبريل 2025

سيطر الهدوء والاستقرار على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 5 أبريل 2025، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بسوق الصرف المصري، وكذلك نتيجة انتهاء موسم العمرة والذي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الريال السعودي وهو ما يؤثر بشكل كبير على آليات العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية في مصر.

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، عند 13.46 جنيه للشراء، مقابل 13.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 13.46 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 13.41 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.37 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول خلال تعاملات اليوم السبت نحو 13.40 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازي للعملات سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.