برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب، موجه إلى كل من وزير التموين ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن وبيض المائدة، لا سيما في شهر رمضان.

وأضاف: “يأتى ذلك في ظل استقرار أسعار الصرف، وتوفير الأعلاف للمزارع، الأمر الذى يشير إلي وجود أسباب أخرى وراء ارتفاع أسعار الدواجن وكذلك طبق البيض الذى تعدى سعره ١٧٠ جنيها، مما يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على كاهل الأسر المصرية”.

وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بتوضيح أسباب تلك الزيادة في أسعار الدواجن والبيض، وكذلك إعلان خطواتها للسيطرة علي تلك الزيادة، مثلما قامت من قبل بالتدخل باستيراد كميات كبيرة من بيض المائدة من الخارج، مما أدى إلى تحقيق التوازن في السوق المصرية ونزول سعر طبق البيض إلى ١٥٠ جنيها.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، كما أدعو الحكومة للبدء في إعادة استيراد البيض والدواجن المجمدة من الخارج لتوفير كميات مناسبة لحجم الاستهلاك.