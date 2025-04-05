موعد مباراة المصري وسيراميكا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي، اليوم السبت، على استاد السويس الجديد مباراة قوية أمام فريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

تقام المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر اليوم السبت، وذلك بعد أن أغلق الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني، صفحة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا بعد خوضه لآخر مباراة أمام فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين.

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا

تُذاع مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

مجموعة المصري في كأس عاصمة مصر

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضا فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.

حكام مباراة المصري وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من مباريات كأس عاصمة مصر، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد، ويضم الطاقم كلا من مصطفى عثمان حكمًا للساحة ومعه كل من محمود حسين وعمرو جمعة كمساعدين، بالإضافة إلى محمود منصور حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمود دسوقي مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من زميله شريف عبد الله.

نقاط المصري وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

يأتي سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعًا برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

نقاط المصري في الدوري

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، خلف بيراميدز والأهلي والزمالك.