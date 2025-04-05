الكونجرس الأمريكي يُقِر تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017

السبت 05/أبريل/2025 - 02:25 م

أقر الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون ميزانية يهدف إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية بأن هذا الإجراء يهدف إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونجرس اتخاذها بحلول الصيف، كما يهدف إلى تعويض تكاليف زيادة العجز الناجمة عن التخفيضات الضريبية جزئيا عن طريق خفض الإنفاق.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يفسح أيضا المجال لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك، وتكثيف جهود الإدارة الأمريكية الرامية لترحيل المهاجرين بشكل كبير.

ومن جانبهم، حذر الديمقراطيون من أن القانون سيعرض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض إلى الخطر.