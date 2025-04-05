ads
السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع مسنة في حادث سير مروع ببورسعيد

موقع الحادث
موقع الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت سيدة مُسنة في العقد السابع من عمرها بمحافظة بورسعيد، مصرعها، اليوم السبت، إثر وقوع حادث مروع نتيجة تصادم عدة سيارات أمام مسجد مريم.

حادث سير مروع أمام مسجد مريم ببورسعيد يودي بحياة سيدة مُسنة

استقبل مستشفى آل سليمان، جثة "منى ا م”"، البالغة من العمر 62 عامًا، وذلك على إثر تعرضها لحادث سير أليم أمام مسجد مريم بالمنطقة الأولى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق في محيط مسجد مريم، ونُقلت المصابة إلى داخل مستشفى آل سليمان، التي تبعد أمتار قليلة عن مكان وقوع الحادث، ولكن باءت محاولات إنقاذ حياتها بالفشل ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال الجهات المختصة تتابع التحقيق مع سائق السيارة المتسببة في الحادث، للوقوف على أسبابه.

بورسعيد محافظة بورسعيد حادث مسنة مستشفى