تصدير 38 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 525 شاحنة و35 سيارة، شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 303 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 222 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، BOS BROOK و VANGUARD بينما تغادر السفينة ATALANTIS علي متنها 38000 طن فوسفات تصدير إلى الهند ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينة أمل هى كوين نفرتيتي، الحسين وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2160 راكبا بموانيها.