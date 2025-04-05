تذبذب أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم متأثرة بفرض رسوم ترامب الجمركية

أربكت قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الدول سوق العملات الرقمية، حيث تباينت أسعار العملات المشفرة، اليوم السبت 5 أبريل 2025، وسط صدمة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم, بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم إضافية تستهدف نحو 60 دولة تعاني من أكبر اختلالات تجارية مع أمريكا.

وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم بنسبة 34% على الواردات من الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان.

ورغم صمود العملات المشفرة في البداية أمام هذه التطورات، إلا أنها بدأت بالانخفاض مع بدء التداول في الأسواق الآسيوية.

شهد سعر عملة "بيتكوين " أشهر العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم , ارتفاعا بنسبة 0.16% إلى 83.422 ألف دولار، وارتقعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.66 تريليون دولار , في حين ارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 42.11 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 4.81% من قيمتها.

و طال الارتفاع أغلب أسعار العملات المشفرة الأخرى نتيجة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليصعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.33% اليوم إلى 1.810 دولار دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.55% عند 595.91 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.02 % ليبلغ 0.6562 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.05% ليسجل 2.1327 دولار.

وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.5% ليصل إلى 0.168907 دولار.