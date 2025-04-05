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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تذبذب أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم متأثرة بفرض رسوم ترامب الجمركية

أسعار العملات المشفرة
أسعار العملات المشفرة اليوم
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أربكت قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الدول سوق العملات الرقمية، حيث تباينت أسعار العملات المشفرة، اليوم السبت 5 أبريل 2025، وسط صدمة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم, بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم إضافية تستهدف نحو 60 دولة تعاني من أكبر اختلالات تجارية مع أمريكا.

وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم بنسبة 34% على الواردات من الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان.

ورغم صمود العملات المشفرة في البداية أمام هذه التطورات، إلا أنها بدأت بالانخفاض مع بدء التداول في الأسواق الآسيوية.

شهد سعر عملة "بيتكوين " أشهر العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم ,  ارتفاعا بنسبة 0.16% إلى 83.422 ألف دولار، وارتقعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.66 تريليون دولار , في حين ارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 42.11 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 4.81% من قيمتها.

و طال الارتفاع أغلب  أسعار العملات المشفرة الأخرى نتيجة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليصعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.33% اليوم إلى 1.810 دولار دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.55% عند 595.91 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.02 % ليبلغ 0.6562 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.05% ليسجل 2.1327 دولار.

وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.5% ليصل إلى 0.168907 دولار.

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