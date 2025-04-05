متحدث باسم الدفاع المدني في غزة: كل تفاصيل ما جرى في رفح "مرعبة"

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنهم يعيشون ظروفا قاسية بسبب تصرفات الاحتلال الإجرامية، مرددا: "ما جرى في رفح وكل تفاصيل ما يجرى الآن مرعبة ولم تقع في تاريخ العالم الحديث كله".

وأضاف خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة القتل والاستهداف والتهجير وتعذيب المواطنين وإرهابهم وتهجيرهم.

وتابع “بصل”: "الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من مجازر بحق الأبرياء المدنيين العُزل بالقطاع، حيث قتل الاحتلال 15 فردا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، كان على مرأى ومسمع جميع وسائل الإعلام".

وأوضح أن الاحتلال دمر مركبات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، حتى أصبحت معدات الجهاز لا ترتقي لحجم الكارثة والدمار على الأرض، في ظل رفض الاحتلال دخول المعدات الإنسانية لإنقاذ الوضع.

وناشد المتحدث العالم بضرورة إدراك حجم الخطر الكبير في غزة والعمل على حماية الإنسانية والقانون الدولي، والتحقيق في جرائم الحرب لقوات الاحتلال ومحاسبة المجرمين والقتلة والمسئولين عن استهداف الأطقم الطبية، قائلا: "الكادر البشري بجهاز الدفاع المدني يعيش حالة نفسية صعبة ويعمل في ظروف مأساوية وقاسية، في ظل ما يرتكبه".