وفاة شقيق نهال عنبر.. والفنانة تعلن مكان وموعد الجنازة

أعلنت الفنانة نهال عنبر وفاة شقيقها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الكابتن طيار عصام عنبر بالولايات المتحدة الأمريكية شقيقي الوحيد الغالي وحبيبي وسندي، وإن شاء الله اليوم سنقوم أنا وحسام ابني بدفن الجثمان بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية بمتشجن، وذلك في تمام الساعة 8.20 مساءً بتوقيت مصر".

منشور الفنانة نهال عنبر

وتابعت: "أرجو من جمهوري الغالي أن يصلي عليه صلاة الغائب على روحه الطاهرة في هذا التوقيت 8:20 مساءً بتوقيت مصر ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته أنا حزينة جدًا عليه أرجو قبول اعتذاري من زملائي وأصدقائي وجمهوري الغالي لعدم الرد على التليفونات نظرًا لوجودي في أمريكا في الوقت الحالي لإتمام جميع مراسم الجنازة والدفن هناك".

واختتمت الفنانة نهال عنبر منشورها: "ادعولي ربنا يصبرني على فراقه ويقويني، هتوحشتني أوى يا عصام يا حبيبي يا غالي، وأسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وربنا يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين إن شاء الله، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".