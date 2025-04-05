تدشين الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية في القليوبية

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، تدشين فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك بقرية سوارس والإصلاح الزراعي بمركز قليوب والتي تعد من كبرى القرى التي يوجد بها تجمع لرؤوس الماشية.

جاءت الحملة بحضور الدكتورة لمياء عطية مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، وأحمد فراج نقيب الفلاحين بالقليوبية.

وتابع محافظ القليوبية أعمال التحصين بعدد من قرى وعزب مركز قليوب، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين معلنًا دعمه الكامل للحملة.

ووجه "عطية"، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أهم النقاط التي تم تناولها خلال الجولة من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

كما أكد المحافظ، على أهمية متابعة الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة، والتي تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة، للإقلال من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تستهدف تحصين عدد 127 ألف رأس ماشية، بواقع 63 ألف رأس من الأبقار و64 ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد 45 ألفا من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال 73 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن الحملة القومية لتحصين الماشية، يصاحبها 10 فرق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يومياً ضمن فعاليات الحملة لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

تدشين الحملة

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