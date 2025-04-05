محافظ الفيوم يتابع الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم خلال شهر مارس

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدته ياسمين ضياء القائم بأعمال مدير مديرية الثقافة بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على ضرورة الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

من جانبها، أشارت القائم بأعمال مدير مديرية الثقافة، إلى تنظيم فرع ثقافة الفيوم لعدد من الحفلات للفرق الفنية بقصر ثقافة الفيوم، ضمن ليالي رمضان الفنية في الفترة من 11-14 مارس، بميدان السواقي بمدينة الفيوم، تضمنت عروضاً لفرق الإنشاد الديني، وكورال الطفل، وفرقة عرب الفيوم، وفرقة الموسيقى العربية.

كما عقد قسم الثقافة العامة بالفرع، بالتعاون مع نادى أدب ثقافة الفيوم، فعاليات ملتقى الفكر والإبداع في الفترة من 11-16 مارس بمقهى القللي بالفيوم، والذي تضمن عدداً من اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية لنخبة متميزة من مثقفي وأدباء الفيوم وفنانيها، بمصاحبة فقرات غنائية من الطرب الأصيل، إلى جانب معرض كتب مجاني لإصدارات الهيئة، كما نظم قسم التمكين الثقافي عدداً من الفعاليات شملت احتفالية بمناسبة عيد الفيوم القومي، بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام، تضمنت محاضرة بعنوان "الفيوم عبر العصور"، ونبذة تعريفية عن متحف كوم أوشيم، وورشة رسم عن الفيوم، إلى جانب احتفالية مع الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك بمكتبة مطرطارس، ونظمت مكتبة حي جنوب احتفالاً بعيد الفيوم القومي تضمن ورشة رسم، وعرض أراجوز للأطفال بمدرسة الساحة الابتدائية.

ونظم نادي محافظة الفيوم، احتفالية بمناسبة عيد الفيوم القومي تضمنت أمسية شعرية، وعرضاً فنياً لفرقة الموسيقى العربية، واستعراضات لفريق مواهب الأطفال، كما نظمت مكتبة الفيوم العامة، احتفالية بعنوان "المرأة عبر العصور" تضمنت أمسية شعرية وعرض لفرقة كورال الطفل بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، كما قُدم العرض المسرحي "حلم فصيح" ضمن عروض مسرح الطفل بثقافة الفيوم، على مسرح مجلس مدينة الفيوم يومي 24، 25 مارس.

ولفتت القائم بأعمال مدير مديرية الثقافة، إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال الشهر الماضي، حيث عقد قسم الثقافة العامة بالفرع عدداً من ورش الحكي واللقاءات الثقافية بالمدارس والمواقع الثقافية حول انتصارات العاشر من رمضان، وعيد الفيوم القومي، وحكايات ألف ليلة وليلة، إحياءً للتراث الثقافي والهوية المصرية، وعقد بيت ثقافة إطسا عدداً من ليالي رمضان الثقافية والفنية لعدد من أدباء ومثقفي إطسا، تضمنت أمسية ثقافية بعنوان "شخصيات فيومية - تاريخ الثورة العرابية - علي باشا الروبي"، وذلك بالوحدة المحلية بقرية أبو صير، وأمسية شعرية وفنية لشعراء نادي الأدب بإطسا، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة عرب الفيوم بمركز شباب دفنو.

كما نظم بيت ثقافة طامية، احتفالية تضمنت عروض مواهب وأمسية شعرية ولقاء ثقافي، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية تضمنت عرض أراجوز وأمسية شعرية، كما شهد نادي النصر الرياضى بطامية احتفالية تضمنت محاضرة بمناسبة عيد الفيوم القومي، وعرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامى عبد الباقى، وعقد بيت ثقافة أبشواي احتفالية تضمنت أمسية شعرية، وورشة فنون تشكيلية، وعروض مواهب، وعرض فني لفرقة كورال الطفل، وذلك بمركز شباب العجميين.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس عدداً من الفعاليات تضمنت أمسية أدبية بعنوان "حكايات رمضانية" لبيت ثقافة سنورس، وأخرى بعنوان "رمضان في الرواية المصرية" لنخبة متميزة من مثقفي نادي أدب بيت ثقافة سنورس، إلى جانب احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وأخرى ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية تضمنت لقاء حواري وأمسية شعرية ومعرض منتجات يدوية، وعرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

ونظمت مكتبة جرفس احتفالاً بعيد الفيوم القومي تضمن ورشة رسم لشعار الفيوم، وحوار مفتوح حول الهوية البصرية للشعار، وورشة أخرى بمكتبة الكعابي تضمنت محاضرة بعنوان "اعرف بلدك"، ومسابقات ثقافية، وورشة فنية عن معالم الفيوم، ونظمت مكتبة مطرطارس احتفالية تضمنت تكريماً للأم المثالية بقرية مطرطارس، وعرض فني لفرقة الفيوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين، وذلك بنادي المعلمين بمطرطارس.

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