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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين أبو صير باتجاه الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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