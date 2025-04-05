رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يجتمع بالمهندسين الجدد المكلفين بإدارة المحطات.. صور

عقد اليوم السبت اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المهندسين المكلفين بتولي مسؤولية تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمقرر مباشرتهم لمهامهم رسميًا اعتبارًا من الغد، بحضور المهندس معتز حسن رئيس قطاع غرب الغربية وعدد من قيادات الشركة.

وخلال الاجتماع، شدد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية، والمتابعة الدورية لجودة المياه على مدار الساعة، والتأكد من كفاءة المعدات وسرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

كما أكد على أهمية التعاون بين جميع عناصر فرق العمل داخل المحطات، من مهندسين وفنيين وكيميائيين وعمال، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة والصحة المهنية.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة لدعم المواقع التشغيلية بالكفاءات الفنية المؤهلة، لضمان تواجد قيادات تشغيلية قوية ومتابعة مستمرة لكافة مواقع العمل، بما يتماشى مع تطلعات الدولة واحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحرصًا على رفع كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

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