ملامح الموسم السينمائي.. سينما الجيل الجديد تسيطر.. علي ربيع يشارك برهان الكوميديا

في تطور كبير تشهده صناعة السينما، وفي مرحلة الإحلال والتجديد لدماء جديدة في المشهد السينمائي، بدأ الجيل الجديد يحمل راية البطولة السينمائية، ويقدم أفلام سينمائية تتصدر أفيشاتها أسمائهم، ونالوا ثقة الجمهور بقدر يسمح لهم بالتواجد وسط الأجيال السينمائية الحالية.

وفي أبرز ملامح الموسم السينمائي الحالي لعيد الفطر، يؤجل الفنان تامر حسني فيلمه ريستارت، والذي كان من المقرر له المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي، وقبيل بدأ الموسم بساعات تم تأجيل عرض الفيلم، ليشارك الجيل الجديد بتجربة سينمائية ويتحمل المسؤولية لموسم كامل.

مع تواجد الفنان علي ربيع والذي شارك على مدار السنوات الأخيرة بعدد من الأعمال السينمائية، لتظهر أجيال سينمائية مختلفة تتنافس في الموسم السينمائي لعيد الفطر، والرابح الأول هو الجمهور.

نجوم الجيل الجديد

أصبح تواجد الدماء الجديدة لنجوم الجيل الجديد أمر حتمي، بعد أن أثبت هذا الجيل أنه يستطيع أن يقود مسيرة فنية، ويشكل جماهيرية خاصه بكل منهم، وخاصة بعد نجاحات الدراما وبعض المشاركات السينمائية لكل منهم، ليأتي الموسم الرمضاني ويقدم كل منهم أعمال بطولات، ويظهر كل منهم قدرات فنية وتمثيلية كبيرة.

وأهم الأسماء لنجوم الجيل الجديد على الساحة الفنية والمشاركين في الموسم السينمائي، الفنان أحمد داش، والذي قدم تجارب درامية لاقت نجاحاً كبيراً حيث شارك في مسلسل "جعفر العمدة"، والموسم الرمضاني الماضي بعملين "الصندوق" ومسلسل "مسار اجباري"، ويشارك داش في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "نجوم الساحل".

فيما شارك الفنان عصام عمر في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطبيعة الأعمال الدرامية الاجتماعية، وشارك في الموسم السينمائي الماضي بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، إلى جانب مشاركاته الدرامية خلال السنوات الأخيرة.

أما عن الفنان طه دسوقي والذي يشارك الفنان عصام عمر بطولة فيلم "سيكو سيكو"، فقد قدم دسوقي العديد من الأعمال الدرامية التي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً خلال الفترات الأخيرة.

شارك الفنان طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة"، وقدم من خلاله شخصية المتوحد بأداء أثبت قدرات فنية كبيرة، وحقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور والنقاد.

وشارك بمسلسل "فقرة الساحر" في دور مغاير بشخصية النصاب، ثم شارك في البطولة خلال الموسم الرمضاني بمسلسل "ولاد الشمس".

علي ربيع ينافس بالكوميديا

يشارك الفنان علي ربيع ممثلاً لعدة تجارب سينمائية خلال السنوات الأخيرة، ويسبق جيل الدماء الجديدة، وبعيداً عن سنوات التاريخ السينمائي للفنان تامر حسني، ليمثل مرحلة وسطية للأجيال السينمائية المشاركة خلال الموسم الحالي.

وبطبيعة أعمال الفنان علي ربيع يقدم اللون الكوميدي والذي يحقق النجاح من خلاله، ويشارك بفيلم "الصفا ثانوية بنات"، ونجح علي ربيع أن يحجز مكانه كممثل كوميدي منذ ظهوره في تجارب تياترو مصر ومسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي.

وذلك مروراً بكل تجاربه السينمائية و الدرامية التي جسد فيها جميعاً الشخصيات الكوميدية، وكون له جماهيرية خاصه به، سارت خلفه عبر مشاركاته السينمائية.

الفيلم بطولة علي ربيع، محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، سارة الشامي، محمد ثروت، والإخراج عمرو صلاح.

فار بسبع ترواح "بطولة جماعية لكل الأجيال الفنية"

يشارك فيلم فار بسبع أرواح ضمن منافسات الموسم السينمائي الحالي لعيد الفطر، وبعدد كبير من الفنانين، على طريقة البطولة الجماعية، ينافس الفيلم مع جيل الدماء الجديدة.

تدور أحداث الفيلم بعدد قصص مختلفة ورغم تباين الشخصيات، ولكن تربطهم أحداث مشتركة عن طريق جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقي كوميدي.

الفيلم بطولة أحمد فتحي، ندى موسى، فرح الزاهد، سليمان عيد، محمد لطفي، محمود حافظ، محمد رضوان، والإخراج شادي علي.