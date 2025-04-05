نضج المحصول باكرًا.. افتتاح موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالفيوم

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، من صومعة مركز ومدينة طامية، وذلك نظراً لنضج المحصول مبكراً بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.
أكد الدكتور شريف فاروق، أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طناً من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.
وأضاف الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهوسعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
ومن الجدير بالذكر أن بدء أعمال التوريد في الفيوم جاء بحضور الدكتور أشرف صادق غازي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ حسام الجراحي – نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ سامح شبل – وكيل وزارة التموين بالفيوم، والسادة التنفيذيين بمحافظة الفيوم.