الصحة العالمية تتابع تطور اللقاحات الروسية المضادة للسرطان

قال باتير بيرديكليتشيف مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، إن المنظمة تتابع نظام العمل على تطوير اللقاحات الروسية المضادة للسرطان وترحب بالفكرة والنتائج التي تم تحقيقها في ذلك الشأن.

وأفاد بيرديكليتشيف في حديث لوكالة "تاس" نشر اليوم السبت، بأن منظمة الصحة العالمية تهتم بالمتابعة عن أحدث التطورات في هذه الأبحاث، وترحب بالجهود الروسية من أجل تطوير تلك اللقاحات، بعدما كشفت التقارير عن بدء العمل على تطوير لقاح لعلاج الأمراض السرطانية والوقاية منها، ولقاحات شخصية.

وأشار: "هناك اتجاهات أبحاث مثيرة للاهتمام، وبالطبع ترحب منظمة الصحة العالمية بأي إنجازات وعمل في هذا المجال".

وأوضح المسؤول الأممي إلى أن العمل على تطوير اللقاحات يستلزم استثمارات كبيرة، علاوة على ذلك وجود بنية تحتية بحثية مستحدثة، يستغرق بناؤها سنوات طويلة، ووجود تقنيات حديثة، مضيفا أن “روسيا تعتبر من الدول البسيطة التي تتيح لديها كل هذه المقومات”.