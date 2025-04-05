الزراعة تطلق معرض زهور الربيع بالتعاون مع الفاو لأول مرة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تنظم معرض زهور الربيع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وذلك للمرة الأولى، بهدف تحويله إلى معرض عالمي وجذب مزيد من العارضين العالميين وزيادة التسويق العالمي للمعرض، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون والتوسع في الخارج.

وأضاف متحدث الزراعة، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض يعد فرصة جيدة وبوابة لتدريب وتأهيل المهتمين بزراعة نباتات الزينة والزراعات المنزلية، كما سيكون فرصة للتعرف على تاريخ الزراعة من خلال المتحف الزراعي المقام به المعرض، وهو ثاني أهم المعارض الزراعية على مستوى العالم.

وأوضح، أن المعرض سيضم وفودا أجنبية لعرض أفكارهم، كما سيتضمن توفير مستلزمات الزراعة كالشتلات وأنظمة الري والتربة البديلة، إضافة إلى الكتب الإرشادية والجلسات والندوات التي تضم خبراء في هذا المجال.