وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا.. صور

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بجانب متابعة تطوير المداخل والبوابات بمركز مارينا العلمين، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازى العلمين الجديدة والقرى السياحية.

وفي جولته، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء والتي تأتي ضمن خطة الدولة نحو زيادة المسطحات الخضراء تنفيذا لتوصيات cop27، وضمن الجهود المبذولة بملف التغيرات المناخية وعودة مركز مارينا العلمين السياحي لسابق عهده باعتباره الوجهة السياحية الأولى بمنطقة الساحل الشمالي.

وتابع وزير الإسكان استكمال أعمال رفع كفاءة الكباري والجاري الانتهاء منها بعد استكمال كوبري ٣ بمارينا ٥ الجاري إنهائه وتجهيز كوبري ٤ لإنهائه بعد انتهاء موسم الصيف ليواكب التوسعة ورفع الكفاءة بكافة محاور مارينا وخاصة طريق ٢٢ الذي يعد شريانا حيويا للنقل داخل مارينا في ظل ما يتم به من أعمال تطوير ورفع كفاءة تشمل زيادة عرض الحارات من ١٣ مترا ليصبح ٢٠ مترا، بخلاف ساحات انتظار، ومع التوسع تم رفع كفاءة خطوط المياه من ١٥٠ مم لـ٣٠٠مم لزيادة الطاقة الاستيعابية للتطورات بالمنطقة، وكذا بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات تم استبدال خطوط الاتصالات المتهالكة بخطوط "فيبر" بما يواكب أعمال التطوير بمركز مارينا العلمين السياحي.

كما تابع وزير الإسكان، أعمال استكمال تطوير المداخل والبوابات لمارينا (1،4،5) الجاري الانتهاء منها بعد الانتهاء فعليا من تطوير مدخل رقم (2) لمركز مارينا العلمين الذي يعد المرحلة الأولى لاستكمال خطة تطوير مداخل وبوابات مركز مارينا العلمين السياحي.

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