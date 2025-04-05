سعر الإردب 2200 جنيه.. التموين تبدأ موسم توريد القمح المحلي من الفيوم

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 قد تم افتتاحه، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، وذلك نظرًا لنضج المحصول مبكرًا بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.