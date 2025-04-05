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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل ضحية حادث سيرك طنطا لمستشفى الجراحات الجامعي

عامل السيرك
عامل السيرك
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نلقت إدارة مستشفى جامعة طنطا صباح اليوم السبت، محمد البسطويسى عامل سيرك طنطا والذي تعرض لعملية بتر ذراعه داخل مستشفى طوارئ جامعة طنطا لإنقاذ حياته بعد هجوم نمر مفترس عليه داخل السيرك إلى مستشفى الجراحات الجامعي الجديدة حفاظا على صحته وسلامته من أن يصاب بعدوى.

 جاء ذلك طبقا لتوجيهات إدارة مكافحة العدوى نظرا لكونه حالة البتر الوحيدة الموجودة فى ذلك العنبر وكثرة المترددين عليه مما قد يعرضه لتلوث الجرح أو انتقال عدوى له.

ورافق الشاب خلال عملية نقله للمستشفى فريق من الأطباء والدكتور أحمد أبو السعادات المتحدث الرسمى للجامعة.

واستقرت الحالة الصحية للشاب بشكل كبير ويخضع لمتابعة وإشراف متواصل من الأطباء لمتابعة حالته الصحية بعد إجراء عملية البتر.

إدارة مكافحة العدوى هجوم نمر مفترس جامعة طنطا سيرك طنطا