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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خفر السواحل السوري: ضبط قارب بالمياه الإقليمية يقل نحو 30 مدنيًا

قارب هجرة غير الشرعية
قارب هجرة غير الشرعية
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أفاد خفر السواحل السوري، اليوم السبت، بضبط قارب في المياه الإقليمية كان يقل حوالي 30 مدنيًا، كانوا في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى دولة مجاورة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكّدت الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم، مع ضمان مستقبلهم في إطار دولة المواطنة.

وأضافت الحكومة السورية أن بعض التقارير الحقوقية قد أغفلت السياق الذي وقع فيه الحادث على الساحل أو قللت من أهميته، مما أثّر على النتائج المستخلصة. 

وأكدت أيضًا أن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر النظام السابق ضد أهالي المنطقة أدت إلى مقتل المئات.

خفر السواحل السوري المياه الإقليمية هجرة غير الشرعية ضبط قارب