إطلاق صاروخين باليستيين من الحوثيين باتجاه إسرائيل

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه إسرائيل الليلة الماضية وصباح اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذوالفقار".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان له: "في إطار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وتأييد مقاومته الباسلة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بواسطة صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار"، مشيرا إلى أن "العملية قد حققت هدفها بنجاح".