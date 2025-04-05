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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إطلاق صاروخين باليستيين من الحوثيين باتجاه إسرائيل

صاروخين باليستيين
صاروخين باليستيين
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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه إسرائيل الليلة الماضية وصباح اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في وسط إسرائيل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "ذوالفقار".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان له: "في إطار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وتأييد مقاومته الباسلة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بواسطة صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار"، مشيرا إلى أن "العملية قد حققت هدفها بنجاح".

جيش الاحتلال صاروخين باليستيين الحوثيون