أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال لمدينتي خان يونس وغزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت بصاروخ تكية طعام خيرية في مخيم القطاطوة غرب مدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين. كما قصفت طائرة مسيّرة شقة سكنية في وسط خان يونس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة زوجته وطفله بجروح.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينية. كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حي الشجاعية شرق غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي مدينة رفح، قصفت المدفعية الإسرائيلية وسط المدينة ومنطقة عريبة ومحيطها شمالي المدينة. وأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق جراء قصف الاحتلال على بلدة النصر شمال شرقي رفح.

منذ استئناف إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الماضي، شنّت مئات الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 2359 آخرين. ليصل بذلك عدد الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 50,609 شهداء وعدد المصابين إلى 115,063.