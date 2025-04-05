تحسن الحالة الصحية للرئيس الباكستاني عقب إصابته بفيروس كورونا

أعلنت مصادر طبية في باكستان اليوم /السبت/ أن هناك مؤشرات إيجابية على حدوث تحسن تدريجي في الحالة الصحية للرئيس آصف علي زرداري الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال عاصم حسين الطبيب المعالج للرئيس - في تصريحات لوسائل إعلام أوردتها قناة "سما تي في" الباكستانية - إن "الرئيس يتلقى رعاية طبية فائقة وحالته تشهد تحسنا مضطردا"، مشيرا إلى استمرار منع الزيارات واللقاءات عن الرئيس نظرا لوضعه الصحي.

وأكد الطبيب المعالج أن إدارة المستشفى على تواصل دائم مع أسرة الرئيس لإطلاعها على آخر تطورات حالته الصحية.

وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قد نُقل إلى مستشفى خاص في مدينة "كراتشي" في الأول من أبريل الجاري بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، ليتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا المستجد.

