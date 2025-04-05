الإثنين.. قصور الثقافة تطلق برنامجًا متنوعًا في قرى "حياة كريمة" بدمياط

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بعد غد الاثنين، برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا بقرى مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشهد ورشا فنية وحرفية ضمن برنامج الأشغال اليدوية، تتنوع بين أشغال المكرمية، تصميم الحقائب بالخرز، الطباعة بالاستنسل، الحلي، المانديلا، الحفر على الخشب (أركت، وأويما)، وتصميم جدارية في حب مصر، بالإضافة إلى ورش اكتشاف المواهب، في مجالات التمثيل، الموسيقى، الغناء، الفنون الشعبية، الرسم، كتابة القصة القصيرة، وإلقاء الشعر.

كما تشمل الفعاليات عروضا فنية متميزة تقدمها فرق هيئة قصور الثقافة، أمسيات شعرية، مسرح عرائس للأطفال، ورش حكي وألعاب شعبية، بالإضافة إلى معرض للكتاب بعنوان "يلا نقرأ" يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وفي إطار التوعية الثقافية، يتضمن البرنامج لقاءات تثقيفية بمشاركة نخبة من المتخصصين، منها "الدعم النفسي وتمكين المرأة"، "جودة الحياة"، و"ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة"، بالإضافة إلى اللقاءات التوعوية المقدمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه.

الفعاليات الثقافية والفنية بقرى محافظة دمياط، تنظمها هيئة قصور الثقافة، وتستمر حتى 11 أبريل الحالي، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، ويشرف على التنفيذ أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، د. بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية، وفرع ثقافة دمياط بإشراف نجوى كيوان، وتشارك بها إدارات: ثقافة الطفل والمرأة والشباب والقرية ورعاية المواهب والمكتبات، وتأتي الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لتعزيز مبدأ العدالة الثقافية وترسيخ قيم المواطنة.