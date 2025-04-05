علماء صينيون يطورون رقائق لتعزيز قوة الحوسبة

طور فريق بحث صيني معالجا دقيقا من أشباه الموصلات بسمك بضع طبقات ذرية فقط.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن هذه الرقاقة، المعروفة باسم "وو جي"، عبارة عن معالج 32 بت ببنية "RISC-V" الذي يعتمد على"RISC-V" الذي يعتمد على أشباه موصلات ثنائية الأبعاد.

وأضافت الوكالة أن بنية "RISC-V" تعرف بأنها بنية مفتوحة المصدر ومجانية، وبمرونة تصميمها واستهلاكها المنخفض للطاقة.

وقال تشو بند، من جامعة فودان، إن المعالج الدقيق يحتوي على 5900 ترانزستور ومكتبة خلايا قياسية كاملة تشمل 25 نوعا من وحدات المنطق، ويمكنه إجراء عمليات الجمع والطرح على ما يصل إلى 4.2 مليار نقطة بيانات؛ ما يسمح ببرمجة ما يصل إلى مليار أمر.

وتم تصميم الدوائر المنطقية ثنائية الأبعاد بما يتماشى مع التطورات في الدوائر المتكاملة المصنوعة من السيليكون، كما تم تحسين تدفق العمليات، حسبما جاء في الدراسة التي نشرت تفاصيلها في مجلة "نيتشر" مؤخرا.

وأفاد تشو، المؤلف المراسل للورقة البحثية، بأن فريق البحث استخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتمكين التحكم الدقيق، بدءا من نمو المواد ووصولا إلى عمليات التكامل.

وقد نجح نهج الفريق في التصنيع والتصميم في معالجة التحديات الرئيسية لتكامل الدوائر ثنائية الأبعاد على نطاق الرقاقة؛ ما أدى إلى نموذج أولي غير مسبوق لمعالج دقيق يظهر الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الدوائر المتكاملة ثنائية الأبعاد التي تتجاوز السيليكون القياسي، وفقا للباحثين.

