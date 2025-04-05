انطلاق الاجتماع الشهري للآباء الكهنة لكنائس شبرا الشمالية

شهد صباح اليوم السبت الموافق ٥ أبريل لقاء الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، بالآباء كهنة قطاع شبرا الشمالية، وذلك بكنيسة العذراء والبابا كيرلس بأغاخان فى إطار الاجتماع الشهرى للآباء الكهنة بالمنطقة.

وفى بداية الاجتماع رحب الأسقف بالآباء الجدد القس ميخائيل كاهن كنيسة العذراء والبابا كيرلس بأغاخان والقس بافلى والقس دانيال كهنة كنيسة العذراء والملاك بالخلفاوى.

وبعد الإعلان عن خدمة الفرح الجديدة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، والتى تساعد على الارتباط وتؤهلهم لذلك وأسند المطران متابعة هذه الخدمة الجديدة لأبونا يوساب نظير.

وألقى كلمة روحية عن سر مسحة المرضى استكمالا لسلسلة لاهوت الأسرار وهناء الآباء بمناسبة الصوم المقدس وأسبوع الآلام والقيامة.