المؤتمر: مصر قادرة على مواجهة التحديات والصمود في وجه محاولات تشويه الواقع

قال أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الحفاظ على استقرارها الوطني عبر آليات متطورة للتعامل مع المعلومات المضللة، موضحا أن النجاح الذي حققته الدولة في دحض الشائعات ليس إلا نتيجة لجهود دؤوبة وتنسيق مثمر بين مختلف الجهات الرسمية، فضلاً عن الرؤية الثاقبة التي يتحلى بها قيادتها.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة اعتمدت على نظام إعلامي متكامل يضمن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للمواطنين، مما ساهم في كسر دائرة الأخبار المغلوطة التي كان هدفها التأثير سلباً على معنويات الشعب والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن تضافر جهود الأجهزة الأمنية والإعلامية والفكرية هو السبيل لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن.

وطالب أحمد منصور، كافة أفراد المجتمع بالمشاركة الفاعلة في بناء بيئة إعلامية صحية تساهم في رسم مستقبل واعد لمصر، معبرًا عن ثقته الكبيرة في المسيرة التنموية التي تقودها الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لافتا إلى أهمية دعم المواطنين للمجهودات الحكومية من خلال التحقق من مصادر الأخبار والاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم معلومات موثوقة في الوقت المناسب.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات هي رسالة واضحة على قدرة مصر على مواجهة التحديات والصمود في وجه محاولات تشويه الواقع، مما يعزز مكانتها إقليميا ودوليا.