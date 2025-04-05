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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الحكومة اللبنانية يلتقي نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لبحث تعزيز التعاون

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
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بحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مجموعة من القضايا الحيوية التي تهم لبنان والمنطقة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.

 خلال اللقاء، تم تناول موضوع ضبط الحدود مع سوريا بشكل كامل، حيث شدد نواف سلام على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لضمان أمن الحدود واستقرار المنطقة.

كما ناقش الجانبان خطة الإصلاح الإداري والمؤسساتي في لبنان، حيث أبدى رئيس الحكومة التزام لبنان بتنفيذ هذه الإصلاحات لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نواف سلام خلال الاجتماع أيضًا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، مع التزامها بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ويعزز الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، ناقش قائد الجيش اللبناني مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكدًا أهمية التنسيق العسكري بين لبنان والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط لبنان